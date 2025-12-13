ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ದರ..! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Gold & Silver Prices today : ಯುಎಸ್ ಫೆಡ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ.
Gold & Silver Prices today : ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಫೆಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ದರಗಳು, ಇನ್ನು ಕುಸಿತ ಕಾಣುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 4,250 ಡಾಲರ್ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ, ಇಂಟ್ರಾಡೇ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 4,330 ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಮೇಲೂ ಹೋದಿತ್ತು. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದರೂ 4,300 ಡಾಲರ್ ಮಟ್ಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ 64 ಡಾಲರ್ ಗಡಿ ದಾಟಿ, ಬಳಿಕ 62 ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತುಲಂಗೆ 2,250 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,22,100 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ದರ. ಸತತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 400 ಮತ್ತು 800 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಭಾರಿ ಜಿಗಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 2,450 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು, ಈಗ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,33,200 ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಹೊಸ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರ ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳತ್ತ ನೋಡಿದರೆ, ಆತಂಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 6,000 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2.15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ. ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 19,100 ರೂ.ಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಎಸ್ ಫೆಡ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದೇ ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳತ್ತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸಮೀಪ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.