English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ತಿಳಿಯಿರಿ

Gold Silver Prices: ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ, ಎರಡೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
 
1 /6

Gold Silver Prices : ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರಂದು ವಹಿವಾಟಿನ ವೇಳೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹2,59,322 ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ನಂತರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು ₹18,717 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿವೆ.  

2 /6

ಈ ಮಟ್ಟದ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಜ್ಞರು “ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.  

3 /6

ಬೆಳ್ಳಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ₹1,500 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿವೆ.  

4 /6

ಗುರುವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,36,500 ರ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಇದು ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ₹1,38,009 ದರದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ₹1,509 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಚಿನ್ನದ ವಹಿವಾಟು ₹1,37,996 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು.  

5 /6

ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಈ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಲಾಭ-ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಏರಿಕೆ. ಯಾ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುಜ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

6 /6

ಜೊತೆಗೆ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Gold Gold price Gold Price Fall Silver Price Drop MCX gold silver bullion market India precious metals news gold and silver price Gold And Silver Price Crash Gold price today Silver price today ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ MCX ಚಿನ್ನದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾರತ

Next Gallery

ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು