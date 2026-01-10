ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಾಮ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆ

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಚೆಂಬು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ
ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 101 ಬಾವಿ 101 ದೇಗುಲಗಳಿದ್ದವು ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಕಸ್ತೂರೆವ್ವ ರಿತ್ತಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಅಡಿಪಾಯ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ಈ ಚೆಂಬು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚೆಂಬು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು.ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಹಲವು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಇರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಚೈನ್, ಬಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉಂಗುರಗಳಂತಹ ಆಭರಣಗಳು ಚೆಂಬಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾತನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಆಭರಣಗಳ ನಂಟು ಇದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ
11ನೇ ಮತ್ತು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಹಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ತಜ್ಞರು ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ಬವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ