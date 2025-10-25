English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 60 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ! ಇದರಿಂದ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೇವೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಾವವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
  ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 2,44,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇವಲ 1,87,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 57,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಇನ್ನೂ ಭೂಗತವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯ ಬಹುಪಾಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ, ಈ ಹಣವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ, ಭಾರತವೂ ಅವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂದರೆ..

ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಭೂಗತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 720 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. 

ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಇದೆ. ಆ ದೇಶವು ಭೂಗತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3,600 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಬಳಸದ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಭಾರತದ ಸ್ನೇಹಪರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ನಮಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಇದ್ದಂತೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

