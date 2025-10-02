English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆರಂಭ : ನಿತ್ಯವೂ ಆಗುವುದು ಪ್ರಗತಿ, ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಆಗುವುದು ಹೊನ್ನು

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಅಂದರೆ ಇಂದು ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ. ಇದರ ಮಾರನೇ ದಿನವಾದ ನಾಳೆ ಶನಿದೇವನು ಮಹತ್ವದ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ.  ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ನಾಳೆ ಶನಿದೇವ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. 27 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದ್ದಾನೆ. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಶನಿಯ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗುವುದು. 

ಮಕರ ರಾಶಿ : ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ದಸರಾದ ನಂತರದ ದಿನ ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅದು ಉದ್ಯೋಗವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಲಿ, ಲಾಭ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವುದು. ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವುದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿರಿ.  ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಗಲೇರುವುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ.  

ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ .  

