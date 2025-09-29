ಗುರು ಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ : ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗುವುದು, ಜೀವನದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆರಂಭ

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಗುರು ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗೌರವ ಪಡೆಯಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರುವುದು.
ಕಟಕ ರಾಶಿ : ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗುವುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಗಲೇರುವುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗುವುದು. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರುವುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುವುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿವೆ.
