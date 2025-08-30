English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜ ಕೇಸರಿ ಯೋಗ : ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು ! ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಲಿಯುವಳು ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜ ಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದು ಬರುವುದು. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ  ಸಮೃದ್ಧಿ, ಯಶಸ್ಸು, ಸುಖ ಶಾಂತಿ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.  
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಶುಭ ಯೋಗ. ಯಾರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ  ಸಮೃದ್ಧಿ, ಯಶಸ್ಸು, ಸುಖ ಶಾಂತಿ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.  

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.  ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರು ಕೂಡಾ ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ  ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.  

ಕಟಕ ರಾಶಿ :  ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ, ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.  ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರುವ ಕಾಲ.  ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಸಕಾಲ. ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಚೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮ್ಮನ್ನುಅರಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು.  ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಈಡೇರುವ ಕಾಲ.  

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬೀಳುವುದು.  ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ.  ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ , ಸವಾಲುಗಳು ಕೊನೆಯಾಗುವುದು.  ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು.  

ಕುಂಭರಾಶಿ : ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದು. ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಕಾಲ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ  ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಯೋಗವಿದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಭಾಗ್ಯವೂ ಒಲಿದು ಬರುವುದು. 

ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.    

