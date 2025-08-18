English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವರು ಈ ರಾಶಿಯವರು !ಮುಂದಿನ 8 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮದೇ ಅಧಿಪತ್ಯ : ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಧನ, ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿಸುವುದು ಯಶಸ್ಸು

2025ನೇ ವರ್ಷವು ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ವರ್ಷ. ಈ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ, ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಹು ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಗುರು ಸಂಚಾರವು 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಮಹಾರಾಶಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 
ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವರು. ಇವರ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದೃಷ್ಟ ಜೊತೆಗಿರುವುದು.  

ವೃಷಭ ರಾಶಿ :ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು. ಶತ್ರುಗಳ ಹುನ್ನಾರವೆಲ್ಲಾ ವಿಫಲವಾಗುವುದು. ಗೆಲುವುನ ಹಾದಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇರುವವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರವೇಶವಾಗುವುದು. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ.  

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಶುಭಕರವಾಗಿರುವುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿ :2025 ರ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಶಿ ಇದು. ಗುರು ದೆಸೆಯಿಂದ  ಸಂತೋಷ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗುವುದು. ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹು ಕೂಡಾ  ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯನ್ನೇ ಕರುಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಗತಿ ನಿಮಗೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.  

ಕುಂಭ ರಾಶಿ :ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಾಡೇಸಾತಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದು.   ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

