ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ

ಈ ಬಾರಿ ಗುರು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುರುವಿನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಜ್ಞಾನ, ಗುರು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಗ್ರಹವಾದ ಗುರು, ನಾಳೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುರುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಗುರು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುರುವಿನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದು ಬರುವುದು. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗುವುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ನೀಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಒಲಿಯುವುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ಸಾಲವೆಲ್ಲಾ ತೀರುವುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವುದು, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಗ ಒಲಿದು ಬರುವುದು. ಸ್ವಂತ ಮನೆಯ ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುವುದು.
ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.