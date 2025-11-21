English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ

ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ

Good gold ETFs to invest in profitably : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೌತಿಕ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ನಿಗದಿತ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಬದಲು ಈ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
 
1 /8

Good gold ETFs to invest in profitably : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೆನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಲೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.  

2 /8

ಬಾರತದಲ್ಲಿ ಯಳಿದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇಅ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳೂ ಸಹ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.   

3 /8

ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.  

4 /8

HDFC ಗೋಲ್ಡ್ ETF: ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು (AUM) ಮೌಲ್ಯ 14,053. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ. 60.31 ರಷ್ಟು, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 31.06 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 18.36 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.  

5 /8

ಕೊಟಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್: ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತ AUM ಮೌಲ್ಯ 9,736. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ. 58.13 ರಷ್ಟು, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 36.66 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 18.04 ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ.  

6 /8

ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀಸ್: ಇದರ AUM ಮೌಲ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ 29,323 ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇಕಡಾ 55.01 ರಷ್ಟು, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 32.33 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 123.35 ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ.  

7 /8

ಐಸಿಐಸಿಐ ಪ್ರು ಸಿಲ್ವರ್ ಇಟಿಎಫ್ : ಪ್ರಸ್ತುತ AUM ಮೌಲ್ಯ 9,481. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ. 68.09 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 36.01 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 36.01 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 131 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.  

8 /8

ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಟಿಎಫ್: ಯುಎಂ ಮೌಲ್ಯ 15,284. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ. 67.00 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 35.08 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 144 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.   

Gold Silver ETFs Gold rate Gold price Silver price gold investments Gold Investment new gold investment idea gold investment idea How to Invest in Gold how to make money investing in gold Gold ETF ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆ ಹೊಸ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆ ಕಲ್ಪನೆ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆ ಕಲ್ಪನೆ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಇಟಿಫ್ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಟಿಫ್‌ಗಳು

Next Gallery

ಗುರು ಸಂಚಾರ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಂತೆ! ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರುವ ಶುಭಘಳಿಗೆ..