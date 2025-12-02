ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಅದೃಷ್ಟ ತರುವುದು ರಾಹುವಿನ ಮಹಾದಶಾ ! ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಯಶಸ್ಸು

ರಾಹು ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗುತ್ತಾನೆ. ರಾಹುವಿನ ಮಹಾದಶಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ರಾಹುವಿನ ಮಹಾದಶಾವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳನ್ನು ಕ್ರೂರ, ಪಾಪ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿಯೇ ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಹುವಿನ ಮಹಾದಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾರೆ.
ರಾಹುವಿನ ಮಹಾದಶ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾರೆ. ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸುವರು. ರಾಜಕೀಯ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಏರುವರು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ರಾಹುವಿನ ಮಹಾದಶಾವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮ, ನಟನೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗಣನೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೋರಾಟಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಗಳ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿ :ರಾಹುವಿನ ಮಹಾದಶಾದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುವುದು. ಬಹು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹರಿದು ಬರುವುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಗಣನೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.