Actor Darshan: ದರ್ಶನ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಜುಲೈ 17ಕ್ಕೆ 'ಡೆವಿಲ್‌' ರಿಲೀಸ್‌

Actor Darshan: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿ ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ, ಇನ್ನೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದಿದೆ.
Devil Movie: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ (Challenging Star Darshan), ಸದ್ಯ ಕೊಲೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ (Renukaswamy Murder Case) ಜೈಲು ಸೇರಿ ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ, ಇನ್ನೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದಿದೆ.
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತನಿಖೆ, ವಿಚಾರಣೆ, ಜೈಲುವಾಸವನ್ನೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಾ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಡೆವಿಲ್ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೂ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿ ನಿರೀಕ್ಚೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರಿಗೆ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಹೌದು, ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು? ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 17, 2026ನೇ ತಾರೀಖಿಗೆ ಜೀ5 ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಓಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಅತ್ತ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.