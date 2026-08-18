/ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

Gold rate drop during Varamahalakshmi festival : ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂದು ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹600 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದವು.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಕಾರಣ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 18 ರಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ₹1,54,425 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ₹1,42,700 ಆಗಿದೆ.
ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ₹2,43,000 ಆಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯರು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.