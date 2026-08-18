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ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

Written ByChetana Devarmani
Published: Aug 18, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:59 AM IST

Gold rate drop during Varamahalakshmi festival : ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

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ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

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ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂದು ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹600 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದವು. 

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ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಕಾರಣ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ.  

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ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 18 ರಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ₹1,54,425 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ₹1,42,700 ಆಗಿದೆ. 

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ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ₹2,43,000 ಆಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯರು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.

TAGS:
Gold rate today
gold price in Bengaluru
Vara Mahalakshmi festival date

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