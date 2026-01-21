Gold loan:ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಚಿನ್ನವಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ..

Gold loan: ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಚಿನ್ನವಿದೆಯೇ? ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ..ಸರಿ, ನಿಮಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.ಎಲ್ & ಟಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತನ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಬಂಡವಾಳವು 1,700 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದನ್ನು 2,000 ರಿಂದ 2,200 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ, ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಸ್ವತ್ತುಗಳು 4,500 ರಿಂದ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 130 ಶಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪ್ರಯಾಣವು ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ 330 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ 300 ರಿಂದ 350 ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಇಒ ಸುದೀಪ್ತಾ ರಾಯ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಲ-ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 70 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತವಾದರೂ ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಾಗ ಸುರಕ್ಷಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಈ ಕಂಪನಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿತದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಇದು ಹಿಂದೆ ಶೇಕಡಾ 3.8 ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಶೇಕಡಾ 2.83ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ 2027ರ ಕೊನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ವೇಳೆಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 2ರಿಂದ 2.2ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ AI ಆಧಾರಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಕೆಯು ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಸೂಲಾತಿ ದಕ್ಷತೆಯು ಶೇಕಡಾ 99.7 ರಷ್ಟು ತಲುಪಿದೆ. ಜಾರುವಿಕೆಗಳು 200 ಕೋಟಿ ರೂ ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಿರುಬಂಡವಾಳ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಉತ್ತಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ವರ್ಷದ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 17.9ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ರೂ.738.6 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ರೂಪಾಯಿ 71,384 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ, ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 97 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಲಯಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಾಲಗಳ ಪಾಲು ಒಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳದ ಶೇ. 98 ರಷ್ಟು ತಲುಪಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಎಲ್ & ಟಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಯಿಂದ (ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ) ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಗಟು ಸಾಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳು, ವಾಹನ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ..
ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಎಲ್ & ಟಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗವು ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಅವರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಲಭವಾದ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ.