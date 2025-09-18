English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶೇ 34 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!

ಸರ್ಕಾರವು ೮ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭದ ಶರತ್ತುಗಳ (ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ - ಟಿಒಆರ್) ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿಯಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ೮ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ೨೦೨೬ರ ಜನವರಿ ೧ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್‌ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಯೋಗದಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೆನ್ಷನ್‌ಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಬಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಜಾರಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ೫೦ ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ೬೫ ಲಕ್ಷ ಪೆನ್ಷನ್‌ಭೋಗಿಗಳು ಪಾಯು ಬಡ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ೩೦-೩೪ ಶೇಕಡಾ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸುಮಾರು ೧.೧೫ ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ೧.೮೩ರಿಂದ ೨.೮೬ರವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೂಲ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ೮ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭದ ಶರತ್ತುಗಳ (ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್) ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಲೆವೆಲ್ ೧ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಸಂಬಳವನ್ನು ಸಂಪುಟಗೊಳಿಸಿ ೫೧,೪೮೦ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪೆನ್ಷನ್ ೨೦,೫೦೦ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ೨೫,೭೪೦ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಏರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕೋಟಕ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ೮ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನವರಿ ೨೦೨೫ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು

'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ೨.೪-೩.೨ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಮಗೆ ೧-೧.೫ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಇದು ಭೌತಿಕ ಉಳಿತಾಯ, ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳು, ಡೆಬೆಂಚರ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಬಹುದು." ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ 

