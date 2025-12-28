ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸ ಸುದ್ದಿ, ಶೇ 35 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಗಮನವು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಸಂಬಳ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತರುತ್ತದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ನಿಯಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.ಈಗ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸುತ್ತ ಈಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೌಕರರ ಸಂಬಳವು ಶೇಕಡಾ 20 ರಿಂದ 35 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 2.57 ಆಗಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಅದನ್ನು 3.0 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಸೂದೆಯು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ದರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ, ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಮಸೂದೆಯು ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದರಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPFO) ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ 13 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಷರತ್ತುಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈಗ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಾಗ ಇದು ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, UPI ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು ಸಿಮ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಏಕೀಕೃತ ಸುಂಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು CNG ಮತ್ತು PNG ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, CNG ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹2.50 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು PNG ₹1.80 ರಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು 2026 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, PM-Kisan ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ID ಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.