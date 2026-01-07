ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 74 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ..!

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಎ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಎ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ, ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಡಿಎ ಶೇ. 58 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.ಹೊಸ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಒಟ್ಟು ಡಿಎ ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಡಿಎ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಟೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ NPS ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಜಾರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 2028 ರ ವೇಳೆಗೆ ಡಿಎ ಸುಮಾರು 74% ತಲುಪಿದರೆ, ಡಿಎಯ 50% ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಳಿದ 24% ಅನ್ನು ಡಿಎ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತಕ್ಷಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫೆಡರೇಶನ್ ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ: 2.64 ರ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರಿಂದ 5 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.