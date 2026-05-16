Good news for Kannada TV audience: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗಳು ಬರಲಿದೆ ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಕಮಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಗೌಡ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಮದುವೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಸನ್ ಉದಯ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ದಿಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯ ಕಥೆ ಆಗಿದ್ದು ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಸೀರಿಯಲ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
ಉದಯಟಿವಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಜನಮೆಚ್ಚಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾದ ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಅಂತ್ಯಗೊಳಲಿದ್ದು, ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ BBK ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಮಂತ್ ಗೌಡ ಬಣ್ಣಹಚ್ಚಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಮನೆಮಗ ತಿಲಕ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಲ್ಪ ಸಮಯ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ ಭಾರೀ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದರು.
ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಕಥೆಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದ ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರು ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣದಲ್ಲೂ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಕಥೆಗಳು ಬರಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.