ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ: ಶತಕಗಳ ಶತಕಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಮುಂದಾದ ಬಿಸಿಸಿಐ..!

ಭಾರತದ ಮುಂಬರುವ ಬಹು-ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಬಿಸಿಸಿಐಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್, ಮೂರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಐದು T20I ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ಐದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐಕಾನ್ಗಳಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಈಗ ಟಿ20ಐ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎರಡರಿಂದಲೂ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ಈಗ 50 ಓವರ್ಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಐದು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ವಾಣಿಜ್ಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವತ್ತ ಮಂಡಳಿ ಯೋಚಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ ಈ ಪ್ರವಾಸವು ನವೆಂಬರ್ 2022 ರ ನಂತರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಮಂಡಳಿಗಳು ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೂರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು 2025–27ರ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ.ಮುಂಬರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ಭಾರತದ 2027 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಪೂರಕವಾಗಲಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು, ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿಯ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ರಸಾರಕರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮನವಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಶತಕಗಳ ಶತಕಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಸರಣಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.