/School Holiday: ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ; ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ!

Raksha Bandhan School Holiday: ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಆಚರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಜೆ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ, ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ರಜೆ ಇದ್ದರೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Raksha Bandhan: ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬವೆಂದರೆ ಅದು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ. ಈ ವರ್ಷ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 28, 2026 ರಂದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಜನರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಜೆ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ, ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ರಜೆ ಇದ್ದರೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನ್ನು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್, ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಆದೇಶಗಳಂತೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ರಜಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಮಿಷನರಿ ಶಾಲೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತವೆಯೇ? ದಕ್ಷಿಣದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಶಾಲಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಘೋಷಿಸಿದರೆ ರಜೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಜೆ ಇದ್ಯಾ? ಇನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ ಮತ್ತು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಶಾಲೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಜೆ ಘೋಷಿಸದ ಹೊರತು ಶಾಲೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
CBSE ಅಥವಾ ICSE ನಂತಹ ಮಂಡಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹಬ್ಬದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಕೆಲವರು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನ್ನು ಐಚ್ಛಿಕ ರಜಾದಿನವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅರ್ಧ ದಿನ ರಜೆ ನೀಡಬಹುದು.
ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಪೋಷಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ರಜೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಪೋಷಕರು ಶಾಲೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಡೈರಿ ಅಥವಾ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ, WhatsApp ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಜೆ ಇದ್ಯಾ? ಇಲ್ವಾ? ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.