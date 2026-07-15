CM Vijay Cinema: ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಜನ ನಾಯಗನ್ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಇದೀಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೊನೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಇದೇ ತಿಂಗಳೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಕೊನೆಗೂ ತೆರೆಮೇಲೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಜನ ನಾಯಗನ್ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಇದೀಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೊನೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಇದೇ ತಿಂಗಳೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ವಿವಾದದ ನಂತರ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ KVN ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರ ಜುಲೈ 23 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, "Tested by fire. Forged by time. Built for history. The tougher the battle, The louder the victory." ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ "ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಲದಿಂದ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇತಿಹಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧವು ಕಠಿಣವಾದಷ್ಟೂ ಗೆಲುವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸಲಿಗೆ "ಜನ ನಾಯಗನ್" ಸಿನಿಮಾ 2026 ರ ಜನವರಿ 9 ರಂದು ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (CBFC) ನೊಂದಿಗಿನ 7 ತಿಂಗಳ ದೀರ್ಘ ಸಂಘರ್ಷ, ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆ, ಪೈರಸಿ ಲೀಕ್ ಮತ್ತು ಹಲವು ವದಂತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಡವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೂ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ 'A' ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಚ್.ವಿನೋತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ 69 ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಜಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.