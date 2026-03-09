English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಹೀರೋ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಫುಲ್‌ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರು. ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 

ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಹೀರೋ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಫುಲ್‌ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರು. ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 
 
ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ‌ ಅವರನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.    

ಸದ್ಯ ರೌಡಿ ಜನಾರ್ಧನ್‌, ರಣ ಬಲಿ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದ್ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.‌  

ಇನ್ನು ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವಾಗಲೇ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ, ಯಾರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.   

ಹಾಯ್‌ ನಾನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶೌರ್ಯುವ್ ಅವರ ಹೊಸ ಕಥೆಗೆ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ಓಕೆ ಎಂದು ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೆವಿಎನ್‌ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್‌ ಅವರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.   

ನಿರ್ದೇಶಕ ಶೌರ್ಯುವ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೂನಿಯರ್‌ ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ಜೊತೆ ಶೌರ್ಯುವ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ಕಾರ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಜಯ್‌ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.     

ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಸಂಕೃತ್ಯಾಯನ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ರಣಬಲಿ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂವಿಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.   

