ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯ ಈ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್! ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಳಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

White Hair Remedies: ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಾಡಿಗೆಯಂತೆ ಆಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳು ಬಲಗೊಂಡು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಲು ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಒಂದೆರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೇರ್ ಫಾಲ್, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹೇರ್, ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟವಾದ ಉದ್ದ ಕೇಶರಾಶಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಬಹುದು. ಈ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸಲು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ -4, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ- 3 ಸ್ಪೂನ್, ಮೆಂತ್ಯ ಪುಡಿ - 1 ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನಿವಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಬಿಳಿ ಕೂಡಲನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂದಲನ್ನು ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ನಂತರ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತ್ಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆರೆಸಿ. ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಆಮ್ಲಾ, ಮೆಂತ್ಯ ಪುಡಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಹೇರ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಮರುದಿನ ಸೌಮ್ಯ ಶಾಂಪೂವಿನಿಂದ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.