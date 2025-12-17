English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸೋದೇ ಅಮ್ಮನ ಗುರಿ..! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತಿದೆ..!

Gouri kalyana New serial colors kannada : ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೀರಿಯಲ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಿದೆ "ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ" ಧಾರಾವಾಹಿ ಬರ್ತಿದೆ.
ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೀರಿಯಲ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಿದೆ "ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ" ಧಾರಾವಾಹಿ ಬರ್ತಿದೆ.

ಅಮ್ಮಂದಿರ ಭಾವನೆಯ  ಬಗೆಯೇ ಧಾರವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ..ಅಮ್ಮಂದಿರಂರು ಈ ಧಾರವಾಹಯನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೋಡುವುದಂತು ಫಿಕ್ಸ್..‌ 

"ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ" ಕಲರ್ಸ್​ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ‘ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ’ ಟೈಟಲ್​ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೊಮೋ ರಿಲೀಸ್​ ಆಗಿದೆ..  

ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕನಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ.. 

ಇದೊಂದು ಪಕ್ಕಾ ಮಿಡ್ಲ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ ತನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

ಇನ್ನೂ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಕಾಮತ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯ ತಂಗಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಪಿಂಕಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಸಹನಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಟಿ ನಿಹಾರಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

