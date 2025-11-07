Gauri Kishan : ನಟಿ ಗೌರಿ ಕಿಶನ್ ಅಸಭ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ದೇಹದ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ? ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಟಿ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ... ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..
ಅಸಭ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗೆ ನಟಿ ಗೌರಿ ಕಿಶನ್ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಟಿಯ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ನಟಿ ಗೌರಿ ಕಿಶನ್ 96 ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಣನ್ ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗನಾಥನ್ ನಟಿಸಿದ 'LIK' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅವತ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾ "ಅದರ್ಸ್" ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ವೇಳೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಟಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಿನಿರಂಗದ ತಾರೆಯರು ಗೌರಿ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸಹ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಾಯಕ ಆದಿತ್ಯ ಮಾಧವನ್ ಅವರನ್ನು "ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಎಂದು ಅಸಂಬದ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಟ, "ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವಳು ಭಾರವಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಮಾತನಾಡಿರಲಿಲ್ಲ..
ಇದರ ಮಧ್ಯ ನಿನ್ನೆ, ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗೌರಿ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು, ಅಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ, "ನನ್ನ ತೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ತಪ್ಪು. ನನ್ನ ತೂಕವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲಿದ್ದೀರಿ? ಇದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸುವುದಕ್ಕೆ..? ನಾನು ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ" ಎಂದು ಗರಂ ಆದರು.
ಆದರೆ ಆಗ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್, "ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ".. ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡಿದರು.. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರಿಯವರು, "ನನ್ನ ತೂಕ 20 ಕೆಜಿ, 80 ಕೆಜಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ..? ಇದು ನೀವು ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ.. ಆ ದಿನ ನೀವು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು..
ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ಎಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ನಟಿಯ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದೇ? ಖುಷ್ಬು ಮತ್ತು ಸರಿತಾ ಅವರಂತಹ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳು ನಟಿ ಗೌರಿ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಶ್ರೀಪಾದ ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, "ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ದೃಢವಾದ ನಿಲುವು" ಎಂದು ಗೌರಿಯವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.