English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆಸಿದ ಜೈದೇವ್‌ಗೆ ಡಿವೊರ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮಲ್ಲಿ..! ಗೌತಮ್‌- ಭೂಮಿಕಾ ನಡುವೆ ಅರಳಿದ ಅನುರಾಗ..! ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಸೀರಿಯಲ್‌?

ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆಸಿದ ಜೈದೇವ್‌ಗೆ ಡಿವೊರ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮಲ್ಲಿ..! ಗೌತಮ್‌- ಭೂಮಿಕಾ ನಡುವೆ ಅರಳಿದ ಅನುರಾಗ..! ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಸೀರಿಯಲ್‌?

bigg twist in Amruthadhare serial: ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್..! ಒಂದು ಘಂಟೆಯ ಮಹಾಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷೀತ ತಿರುವುಗಳತ್ತ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸಂಚಿಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದೆ.
 
1 /5

bigg twist in Amruthadhare serial: ಅಮೃತಧಾರೆ ದಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಮುಂಬರುವ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಎಂಬ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಳೆ.  

2 /5

ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗ ರೋಚಕ ತಿರುವುಗಳಿರುವ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸೀರಿಯಲ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರೋಮೊ ರೋಚಕ ತಿರುವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಯನ್ನು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಮನೆಗೆ ಕರೆದ ಜೈದೇವ್‌ಗೆ ಮಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡೊದಕ್ಕೆನೇ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಯ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  

3 /5

ಇನ್ನು ಕಥೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್‌ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನುರಾಗ ಅರಳುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.   

4 /5

ಎಂದಿನಂತೆ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಕಾಣದ ಗೌತಮ್‌ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಭೂಮಿಕಾಗೆ ಆತನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕಳವಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೌತಮ್‌ ಸಾಕು ಮಗಳು ಮಿಂಚುವಿನಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಭೂಮಿಕಾ ಆತನನ್ನು ಕಾಣಲು ಧಾವಿಸಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ.   

5 /5

ಗೌತಮ್‌ಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆತನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಕಾ ತೊಡಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೇ ಒಂದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಧಾರವಾಹಿ ಏನಾದರೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿದೆ.  

Amruthadhaare serial Latest update ZeeKannada Amruthadhaare Bhoomika Gautham ZeeOnTheGo Goutham and Bhoomika reunion Amruthadhaare serial ending twist Kannada serial Amruthadhaare plot bigg twist in Amruthadhare serial Amruthadhare Gautam Bhumika daughter secret mysterious call Kannada serial twist TV drama Suspense Amruthadhaare serial latest update Goutham and Bhoomika story twist Kannada TV serial Amruthadhaare Amruthadhaare episode suspense ಅಮೃತಧಾರೆ ಗೌತಮ್ ಭೂಮಿಕಾ ಮಗಳ ರಹಸ್ಯ ನಿಗೂಢ ಕರೆ ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಟಿವಿ ನಾಟಕ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾ ಕಥೆಯ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಮೃತಧಾರೆ ಅಮೃತಧಾರೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್

Next Gallery

ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಆರ್ಮಿ/ ಸೇನೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? 5 ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವೆಷ್ಟು?