ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 78 ದಿನಗಳ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ : ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ ಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 78 ದಿನಗಳ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 78 ದಿನಗಳ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 1,866 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. 10.90 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯು ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರಿಗೆ 78 ದಿನಗಳ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 1865.68 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಈ ಬೋನಸ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ವಹಣಾಕಾರರು, ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ಗಳು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಗಾರ್ಡ್ಗಳು), ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ತಂತ್ರಜ್ಞ ಸಹಾಯಕರು, ಪಾಯಿಂಟ್ಮೆನ್ಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಇತರ ಗುಂಪುಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಸಹ, 78 ದಿನಗಳ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ/ದಸರಾ ರಜಾದಿನಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಅರ್ಹ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ PLB ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 2,029 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು, ಇದರಿಂದ 1,172,240 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಯಿತು.
ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದಸರಾ ಮೊದಲು ಬೋನಸ್ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.