EPFO wage cap increase: ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 15 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ..
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 15 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ..
ಈ ವೇತನ ಮಿತಿಯು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮಾಸಿಕ EPFO ದೇಣಿಗೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.. ಇದನ್ನು 25 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆ ಚರ್ಚಿಸಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಿರೋಧದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ನೀಡಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ..
ಮೊದಲು ಇರುವ ಮಿತಿಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ ದೇಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಲಹೆಯೂ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಈ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ..
ಈ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಮಾಸಿಕ 15 ಸಾವಿರ ರೂ. ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಅದರಂತೆ 15 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇತನ ಪಡೆಯುವವರು ಸಹ ಇಪಿಎಫ್ಓ ಭಾಗವಾಗಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.. ಆನಂತರ ವೇತನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ..
ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರು ಸಹ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು..
ಈ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಪಿಎಫ್ಓ ಸದಸ್ಯರ ನೆಲೆಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸಹ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲಿದೆ.. 2024ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇಪಿಎಫ್ಓಗೆ 7.4 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದೇಣಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹಾಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 32 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ..