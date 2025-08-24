English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಪ್ಟ್..‌ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ವೇತನ! ಡಬಲ್‌ ಆಗುವುದು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ..

Central Govt Employees: ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಮತ್ತು ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಐದು ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮುಂಗಡ ವೇತನವನ್ನು ಆ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  
ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರ ವೇತನ, ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮುಂಗಡ ವೇತನವನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಓಣಂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲು ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಣವನ್ನು ಐದು ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.     

ಕೇಂದ್ರವು ನೀಡಿರುವ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರ ವೇತನವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ, ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.     

ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2025 ರಂದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಳ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2025 ರಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು.   

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ, ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರ ವೇತನ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ರಜಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಓಣಂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ಮತ್ತು 5 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವೇತನವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.     

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.     

ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಪಾವತಿ ಶಾಖೆಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಆರ್‌ಬಿಐಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದೆ.   

