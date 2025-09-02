ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 59% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ.. ನವರಾತ್ರಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭತ್ಯೆ

7th Pay Commission DA Hike : ಸರ್ಕಾರವು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಈ ಬಾರಿ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿದೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ)ಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊನೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ನಂತರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (DA) ಶೇ. 3 ರಿಂದ 4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು 58% ಅಥವಾ 59% ಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು.
ಸರ್ಕಾರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಸಿಪಿಐ-ಐಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಎ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.