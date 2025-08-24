ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಶೇ.34 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ, ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ... ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ!

Government employees salary hike: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2027 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿ ಇದಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ 30 - 34% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 1.12 ಕೋಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳು, ಬಿಎಫ್ಎಸ್ಐ, ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಎಸ್ಆರ್ನಂತಹ ವಲಯಗಳು ಈ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಕ್ರಮವಾಗಿ 14% ಮತ್ತು 54% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 1.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
2026 ರಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆ NPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ 14% ರಿಂದ 18.5% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ .