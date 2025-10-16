ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ...!

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹಬ್ಬದ ತಿಂಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರಜೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಛಠ್ ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಛಠ್ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಹರಿಯಾಣ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಛಠ್ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅಧಿಕೃತ ರಜೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಭಾನುವಾರ ಬರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಜೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ತೆಲಂಗಾಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಜೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆಗಳು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶನಿವಾರ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಬಿ.ಸಿ. ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ತಮ್ಮ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸತತ ಮೂರು ದಿನಗಳ ರಜೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಂದು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಜೆ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೇವೆ.ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ರಜೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಋತುವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತಂದಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೀತಾರಾಮ್ ಜಾಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಿಂದ 27 ರವರೆಗೆ ರಜೆಗಳು ಎಂದು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ರಜಾದಿನಗಳು ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಟ್ಟು ರಜೆಯ ಅವಧಿ ಭಾನುವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12) ಸೇರಿದಂತೆ 12 ದಿನಗಳು. ಜೈಪುರ, ಜೋಧಪುರ, ಬಿಕಾನೇರ್, ಉದಯಪುರ, ಅಜ್ಮೀರ್ ಮತ್ತು ಕೋಟಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಶಾಲೆಗಳು ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಂದು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಕಾರಣ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಿಂದ 23 ರವರೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ಭಾನುವಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈ ರಜೆ ಆದೇಶವು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಛಠ್ ಹಬ್ಬಗಳ ಕಾರಣ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಿಂದ 29, 2025 ರವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವು 10 ದಿನಗಳ ರಜೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಜಾದಿನಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಕಾರಣ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಿಂದ 23, 2025 ರವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ದಿನಗಳ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ದೆಹಲಿ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಯಾ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು.