ಇಪಿಎಸ್ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ

ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಿವೆ. ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್-95) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ವಿನಂತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) 1995ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
EPFO ನಿರ್ವಹಿಸುವ EPF, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು EPF ಸದಸ್ಯರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸದಸ್ಯರು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಭಾಗ ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ 7,500 ರೂ.
ಇಪಿಎಸ್ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕ ಕಳೆದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಂತರ, ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಆದರೆ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಪಿಎಸ್ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 3,000 ರೂ.ಯಿಂದ 7,500 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
ಇಪಿಎಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ 7,500 ರೂ.ಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಆದರೆ, ಇದು 3,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು .
ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಇಪಿಎಸ್ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.