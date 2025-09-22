ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ : ಸೆ.30 ರೊಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಪೆನ್ಶನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ

ಈ ತಿಂಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರೊಳಗೆ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕು.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೌಕರನು ಇನ್ನು 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು.
ಸರ್ಕಾರವು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2025 ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ UPS ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. UPS ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
UPS ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು NPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದವರು ಸಹ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಗಡುವಿನ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈ 20 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಸುಮಾರು 31555 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಯುಪಿಎಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025.
ಯುಪಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 20 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಉದ್ಯೋಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಸರಾಸರಿ ಮೂಲ ವೇತನದ 50% ರಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಯು ತನ್ನ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ (DA) 10% ಅನ್ನು ಯುಪಿಎಸ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು . ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆ 18.5% ಆಗಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಂಗಾತಿಯು OPS ನಂತೆ ಪಿಂಚಣಿಯ 60% ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.