ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೆಪ್.. ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ

Gold Rate: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಾಟಿದ್ದ ಒಂದು ತೊಲ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಕೊಂಚ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಬಡವರೂ ಸಹ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವವರ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ (Gold And Silver Rate) ಏರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಾಟಿರುವ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ (Gold Rate) ತುಸು ಕಮ್ಮಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಮದು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಬಾನಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯತ್ತ ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇರಲಿವೆ ಎನ್ನುವ ವಾದವೂ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುವಂತೆ (Gold Rate Crash) ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸುವ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಐಸಿ) ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಮದು ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಂಗಾರದ ಮೂಲ ಆಮದು ಬೆಲೆಯನ್ನು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 50 ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 800 ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಚಿನ್ನದ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವವಾಗಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುಂಕ ಕಡಿತ ಕ್ರಮವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪದಕಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಭರಣಗಳು, ಇತರೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳು, ಅಂಚೆ, ಕೊರಿಯರ್ ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಆಮದುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಚಿನ್ನದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಆಮದನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 80 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹದ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟನ್ನು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಮದುಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು 2026 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.