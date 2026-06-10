Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Dearness Allowance: ನಿಮ್ಮ DA ಮೇಲೆ Income Tax ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

Dearness Allowance: ನಿಮ್ಮ DA ಮೇಲೆ Income Tax ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

Written ByYashaswini V
Published: Jun 10, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:38 AM IST

DA DR News: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೇ ಗಮನಿಸಿ.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಸೇರೋ ʼತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆʼಗೆ ಐಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮೇಲೂ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕತ್ತರಿ!

DA Hike News: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗವಿರಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗವೇ ಇರಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದು ʼತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆʼ ಹಾಗೂ ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ. ಆದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಡಿಎ/ಡಿಆರ್‌ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆಯೇ/ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಗಳಿರುತ್ತವೆ. 

Income Tax On DA1/6

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (AICPI)ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ/ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೂಲ ವೇತನದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಎ, ಡಿಆರ್‌ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ? ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ. 

Income Tax On DA2/6

2% ಡಿಎ/ಡಿಆರ್‌ ಹೆಚ್ಚಳ

2026ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (DA) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR) ವನ್ನು 2% ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡಿಎ/ಡಿಆರ್‌ ಶೇ. 58 ರಿಂದ ಶೇ. 60ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.   

Income Tax On DA3/6

ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ?

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಡಿಎ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. 

Income Tax On DA4/6

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯು ನೌಕರರ ಸಿಟಿಸಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ನಿವೃತ್ತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. DA ಮೇಲೆ Income Tax ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕೇ? ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ.

Income Tax On DA5/6

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಎ/ಡಿಆರ್

ಡಿಎ/ಡಿಆರ್‌ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.‌ ನಿಮ್ಮ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

Income Tax On DA6/6

IT ಅಡಿಯಲ್ಲಿ DA ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ತೆರಿಗೆದಾರರು ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ (ಐಟಿಆರ್) ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಡಿಎ ಅನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

TAGS:
DA hike
Tax Rules
Govt Employees Alert
Govt Employees News In Kannada
DA Hike News

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ಧ: ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ..!
Petrol diesel price10 min ago
2
karnataka weather live updates today31 min ago
3
Gold prices35 min ago
4
bigg boss1 hr ago
5
kannada daily horoscope2 hrs ago