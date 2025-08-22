English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದುಬಾರಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಗ್ಗವಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ! 37 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ

ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  ಬಂಗಾರದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ.
 
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.  ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.    

ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು , ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಿಂದ 14K, 18K, 20K, 22K, 23K, 24K, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಶುದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ 9K ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು 99.9% ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಹಗಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು  37.5% ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ. 

9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆ.  ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಆಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 10,000 ರೂ. ಅಂದರೆ, 10 ಗ್ರಾಂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 3,700 ರೂ. 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 37,000 ರೂ. 

ದೀಪಾವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಬ್ಬಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. 

