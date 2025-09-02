English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ : 10 ಗ್ರಾ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ 38 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿನ್ನ ಕೈಗೆಟಕುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
 ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ದೇಶ ಭಾರತ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ  ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. 

ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. 

ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಿಂದ 14K 18K, 20K, 22K, 23K, 24Kಗಳಂತೆಯೇ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಶುದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ 9Kಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ದ ಅಂದರೆ ಅದು 99.9% ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ.  ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಹಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು  37.5% ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ. 

9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ.  ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಅಗ್ಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಆಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 10,231 ರೂ ಅಂದರೆ, 10 ಗ್ರಾಂ 1 ಲಕ್ಷವನ್ನೂ ದಾಟಿದೆ. ಅದೇ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 3,837 ರೂ. 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 38,000 ರೂ. 

 ಬಂಗಾರದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಹಬ್ಬಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. 

