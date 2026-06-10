Gowrishankara Serial Actress divya wagukar: ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಧಾರವಾಹಿಯ ಗೌರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಿವ್ಯಾ ವಾಗುಕರ್ ಸೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೌರಿ ದಿವ್ಯಾ ವಾಗುಕರ್ ಮತ್ತು ಶಂಕರ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಟ ಯಶವಂತ್ ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಟಿ ಜನ ಮನ್ನಣೆಗಳಿಸಿದ ನಟಿ ದಿವ್ಯಾ ವಾಗುಕರ್ ಸೀರಿಯಲ್ನಿಂದಲ್ಲೇ ಏಕಾಏಕಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದಿವ್ಯಾ ವಾಗುಕರ್ ಮೂಲತಃ ಬೆಳಗಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿದ್ದು, ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಈ ನಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಧಾರಾವಾಹಿಯೇ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣದ ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ದಿಢೀರನ್ನೆ ಗೌರಿ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ..
ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಡೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13 ತಯಾರಿ ಸಖತ್ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನಟಿ ಗೌರಿ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಕಾರಣ ಒಂದೆಡೆ ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13 ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..
ದಿವ್ಯಾ ವಾಗುಕರ್ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಆಫರ್ ಬಂದಿದ್ರೂ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಆಫರ್ ಬಂದರೆ ಕಂಡಿತಾ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ದಿವ್ಯಾ ವಾಗುಕರ್ ಸೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಕಾರಣ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅನ್ನೊ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.