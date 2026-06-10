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ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾಕೆ ನಟಿ ದಿವ್ಯಾ ವಾಗುಕರ್‌? ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ BIG Boss ತಯಾರಿ!!

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 10, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:59 AM IST

Gowrishankara Serial Actress divya wagukar:  ಸ್ಟಾರ್‌ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಧಾರವಾಹಿಯ ಗೌರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಿವ್ಯಾ ವಾಗುಕರ್‌ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 
 

Gowrishankara Serial Actress divya wagukar1/6

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಹೋಗ್ತಾರ ದಿವ್ಯಾ ವಾಗುಕರ್‌

ಸ್ಟಾರ್‌ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಗೌರಿಶಂಕರ್‌ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೌರಿ ದಿವ್ಯಾ ವಾಗುಕರ್‌ ಮತ್ತು ಶಂಕರ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಟ ಯಶವಂತ್‌ ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.   

Gowrishankara Serial Actress divya wagukar2/6

ಗೌರಿಶಂಕರ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ

ಆದರೆ  ಗೌರಿಶಂಕರ್‌ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ  ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಟಿ ಜನ ಮನ್ನಣೆಗಳಿಸಿದ ನಟಿ  ದಿವ್ಯಾ ವಾಗುಕರ್‌ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಿಂದಲ್ಲೇ ಏಕಾಏಕಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.   

Gowrishankara Serial Actress divya wagukar3/6

ದಿವ್ಯಾ ವಾಗುಕರ್‌ ಮೂಲತಃ ಬೆಳಗಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿದ್ದು, ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.   

Gowrishankara Serial Actress divya wagukar4/6

ಈಗ  ಈ ನಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಧಾರಾವಾಹಿಯೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸುವರ್ಣದ ಗೌರಿ ಶಂಕರ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ದಿಢೀರನ್ನೆ ಗೌರಿ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ..  

Gowrishankara Serial Actress divya wagukar5/6

ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಡೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 13 ತಯಾರಿ ಸಖತ್‌ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನಟಿ ಗೌರಿ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಕಾರಣ ಒಂದೆಡೆ ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 13 ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..  

Gowrishankara Serial Actress divya wagukar6/6

ದಿವ್ಯಾ ವಾಗುಕರ್‌ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್‌ ಆಫರ್‌ ಬಂದಿದ್ರೂ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಆಫರ್‌ ಬಂದರೆ ಕಂಡಿತಾ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ದಿವ್ಯಾ ವಾಗುಕರ್‌ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಕಾರಣ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಅನ್ನೊ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.  

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