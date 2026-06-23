Gowry lekshmi gets married ex husband ganeshs heartwarming: ನಟ ಕಲೇಶ್ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಗೌರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ನವವಿವಾಹಿತರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗೌರಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಯಕಿ ಗೌರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಗಣೇಶ್ ವೆಂಕಟರಮಣಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂದೇಶವಿದ್ದು, ಈ ಸಂದೇಶವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದೃಶ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಕಲೇಶ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ವಿವಾಹವಾದರು. ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬೇರ್ಪಡಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಮಾಜಿ ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿತ್ತು.
ಅವರ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ವಿವಾಹವು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಗೌರಿಯ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ, ಗಣೇಶ್ ಕೂಡ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ನವವಿವಾಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಗಣೇಶ್ ಅವರ Instagram ನಲ್ಲಿ "ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು
ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ನವವಿವಾಹಿತರಾದ ಗೌರಿ ಮತ್ತು ಕಲೇಶ್ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಗೌರಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಗೌರಿ ಅವರ ಹಾಡುಗಳ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವ ಗಣೇಶ್, ನಂತರ ಡ್ರಮ್ ವಾದಕರಾಗಿ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಸೇರಿದರು.
ವಿಚ್ಛೇದನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿರಾಮ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಗಣೇಶ್ ಇನ್ನೂ ಗೌರಿಯ ಸಂಗೀತ ಆಲ್ಬಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ವಾದಕನಾಗಿ ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುರಿದುಹೋದಾಗ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ದೂಷಿಸುವ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಣೇಶ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಆಲಪ್ಪುಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆರ್ತಲಾ ಮೂಲದ ಗೌರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ತ್ರಿಪುನಿತುರಾದ ಆರ್ಎಲ್ವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನಿಂದ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅಭಿನಯದ 'ಕ್ಯಾಸನೋವಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಗೌರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 'ಸಖಿಯೇ' ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದು, ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಧಾ ಚಿತ್ರದ ಆರೋ ನೆಂಜಿಲ್ ನಂತಹ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಹಾಡಿರುವ ಗೌರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಲ್ಬಮ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ತಮಿಳು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಗೌರಿ ಅವರ ಎಂಟೆ ಪೀರ್ ಪೆನ್ನೆ ಹಾಡು ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. 'ಹರಿವರಾಸನಂ' ಹಾಡಿನ ಅವರ ಮುಖಪುಟ ಆವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥಕ್ಕಳಿ ಸ್ತೋತ್ರ 'ಅಜಿತ ಹರೇ ಜಯ' ವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಡಿದ ಹಾಡು ಕೂಡ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು.