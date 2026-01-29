ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು.. ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ

February Grah Gochar: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ತುಂಬಾ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ, ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಸಂಯೋಗ ಏರ್ಪಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ, ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಹಾಗೂ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಯಸಿದ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ.
ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಬಲ ಕೂಡಿಬರಲಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬರಬಹುದು. ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಯವರ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಘಟಾನುಘಟಿ ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡುವುದರಿಂದ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೇ ದೊರೆಯಲಿವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಈ ತಿಂಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.