ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದೆ: ಹಣ, ಯಶಸ್ಸು, ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಖಚಿತ!

Grah Gochar May 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಶುಭಫಲಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 1ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಮೇ 15ರಂದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಕ್ರಮಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಮೇ 11ರಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ, ಶುಕ್ರನು ಮೇ 14ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ, ಸೂರ್ಯನು ಮೇ 15ರಂದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ..
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ 4 ಗ್ರಹಗಳು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಥವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿವೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇ ತಿಂಗಳು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬಲ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣದಿಂದ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಸಾಲವಾರಿ ನೀಡಿದ ಹಣ ಮರಳಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವ ಯೋಗವೂ ಇದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ-ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಸಂತೋಷದ ಸಮಯವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Grah Gochar May 2026 May grah gochar grah gochar 2026 may 2026 SURYA GOCHAR Mangal Gochar Budh Gochar Shukra Gochar Religion May 2026 Horoscope Zodiac Signs wealth Success Good Luck May horoscope 2026 Lucky Zodiac Signs May May astrology predictions zodiac signs wealth May horoscope success 2026 lucky राशಿ May astrology news Kannada May transit effects best zodiac signs May money horoscope 2026 career horoscope May lucky signs this month

