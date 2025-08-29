ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದಂದೇ ರಾಹು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ʼಗ್ರಹಣ ಯೋಗʼ: ಸಂಕಷ್ಟದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು! ಚಂದದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಏಳುವುದು

Chandra Grahan 2025: ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಯೋಗಗಳ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 'ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ', ಇದು ರಾಹು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಗವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂಶವಾದ ಚಂದ್ರನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೬, ೨೦೨೫ ರಂದು ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾಹು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು-ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇವರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ: ಗ್ರಹಣ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಲಾಭದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೂರದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬೇಡಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಸಹೋದರರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆತುರದಿಂದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಪಂಚಾಂಗ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳ ನಿಖರತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.