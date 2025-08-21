ಈ ಎಲೆ ಅರೆದು ರಸ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕರಿಮಣಿಯಂತೆ ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ

Gray Hair Remedies: ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸಿಗುವ ಈ ಮರದ ಎಲೆ ಅರೆದು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿಯೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ತಲೆ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೂದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಅರೆದು ಕೂದಲಿಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ರಸವನ್ನು ಅರೆದು ಕೂದಲಿಗೆ ಲೇಪಿಸಿ, ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲಿಗೆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಕೂದಲು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.