ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ನುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ..

Grapes side effects : ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Grapes side effects: ಜನರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧದ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಸಿಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಚವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತವೆ.
ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದೇ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ತೆಳುವಾದ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಂಚಲುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲಾದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ.
ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಕೀಟನಾಶಕ ಪದರಗಳು ಒಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಾಂಡಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 2-3 ಬಾರಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ತೊಳೆದ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ಒರೆಸಿ.
ಅನೇಕ ಜನರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹರಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೋಜನ್ ಆದಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.