84 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದ್ವಿ ದ್ವಾದಶ ಯೋಗ : ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವುದು ತೆರೆ

84 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುವ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 84 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 12 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದ್ವಿ ದ್ವಾದಶ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಶುಕ್ರ, ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗವಾಗಿದೆ.
ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ 84 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದ್ವಿ ದ್ವಾದಶ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತತ್ತಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು 2 ನೇ ಮತ್ತು 12 ನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಗಿದಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ : ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರ ಹುಡುಕಾಟ ಕೊನೆಯಾಗುವುದು. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಕೈ ಯ್ಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವೃದ್ದಿಯಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೂ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ತೆರೆ ಬೀಳುವುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾಜರಂತೆ ವೈಭೋಗದ ಜೀವನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಳೆಯುವುದು.
ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.