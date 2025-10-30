English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ...!

ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ...!

ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಪಾಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುರಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲ್ಲ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೂ, ಅವು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕೆಡದಂತೆ ಅಥವಾ ಕೊಳೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.
1 /5

ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ: ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೂ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ.ನೀವು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಇವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

2 /5

ಜಿಪ್‌ಲಾಕ್ ಕವರ್: ನೀವು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸಿ, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನ ತರಕಾರಿ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಜಿಪ್‌ಲಾಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಜಿಪ್‌ಲಾಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ, ಅವು ಗಾಳಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

3 /5

ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಬಳಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಜಿಪ್‌ಲಾಕ್ ಚೀಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಜಿಪ್‌ಲಾಕ್ ಚೀಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಬಳಸಿ. ಮೊದಲು, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳಿಂದ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ.

4 /5

  ಮಾಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು: ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೂ, ಅವು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದು. ಇದು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.

5 /5

  ತೇವಾಂಶ ರಹಿತ ಪಾತ್ರೆ: ಕೆಲವರು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸಲು ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಶೇಖರಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಪಾತ್ರೆಯು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಎವರ್‌ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿರಲಿ, ಪಾತ್ರೆಯು ತೇವಾಂಶ ರಹಿತವಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

