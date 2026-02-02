White Hair Tips: ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಎಲೆಯೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ!

White Hair Remedies: ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಈ ಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
White Hair Remedies: ನೀವು ಕೂಡ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 25 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕರು ಸಹ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಾವು ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.
ಈ ಹೇರ್ ಡೈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಕೂದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಕೂದಲು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರಲ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಅದರ ಎಲೆಗಳ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಮೆಂತ್ಯೆ ಎಲೆಗಳ ರಸವನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ಮೂರು ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ. ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆ. ಇವು ಕೂದಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಹಚ್ಚುವ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬಳಸಿ.
ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, 15 ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು 20 ಗ್ರಾಂ ಪೇರಲ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ.
ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
