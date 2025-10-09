Bollywood celebrities: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ನಟಿಯರಿಗೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿವೆ..
Bollywood celebrities:ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಯೂ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾರೆಯರು ಸಹ ಅನೇಕ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ನಟಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಟೆರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಭಾರೀ ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ.
ಶಾರುಖ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂಟ್, ಬೂಟ್ ಮತ್ತು ಟಿಪ್-ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುವ ಆಸೆ.
ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಣಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಾರೆ.
ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ.
ನಟ ಜೀತೇಂದ್ರ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.