New GST Rates: ಸಿಗರೇಟ್, ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ GST ಶಾಕ್‌..! ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

New GST Rates : GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, 12% ಮತ್ತು 28% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅನೇಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.
GST Revamp : ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇತರ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳು, ಜರ್ದಾ, ಸೇರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ, ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮೇಲೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಅದರ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
